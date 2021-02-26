Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Joe Biden, Kenya Devlet Başkanı ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin bölgede Kenya'yla iş birliği yapma arzusunu dile getirdi.
Beyaz Saray, görüşmede Biden'ın ABD ile Kenya arasındaki güçlü ilişkilerin önemini belirttiğine vurgu yaptı.
ABD'nin bölgesel barışı ve güvenliği desteklemek için Kenya'yla yakın çalışma kararlılığını vurguladığı bilgisi verildi.
Etiyopya'daki insani kriz ele alındı
Açıklamada, "Başkan, Kenya'nın Afrika Boynuzu'ndaki liderliğini ve ayrıca terörle mücadele, ekonomik büyüme, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmadaki kararlılığını takdir etti" denildi.
Görüşmede iki lider Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani krizi de ele aldı.
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