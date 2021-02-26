Beyaz Saray, görüşmede Biden'ın ABD ile Kenya arasındaki güçlü ilişkilerin önemini belirttiğine vurgu yaptı.

ABD'nin bölgesel barışı ve güvenliği desteklemek için Kenya'yla yakın çalışma kararlılığını vurguladığı bilgisi verildi.

Etiyopya'daki insani kriz ele alındı

Açıklamada, "Başkan, Kenya'nın Afrika Boynuzu'ndaki liderliğini ve ayrıca terörle mücadele, ekonomik büyüme, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmadaki kararlılığını takdir etti" denildi.

Görüşmede iki lider Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani krizi de ele aldı.