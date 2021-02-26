Fransız hastaneleri siber saldırı altında, hükümet saldırıların faillerinin peşinde. Saldırıların arkasında dış güçlerin olduğu tartışılırken, hükümetten farklı bir açıklama geldi.

Fransız dijital teknoloji bakanı Cedric O, "Hastanelerle ilgili olarak, büyük olasılıkla yabancı güçler değil, daha ziyade mafya tipi örgütler, genellikle doğu ülkelerindeki örgütler saldırıyor” açıklamasını yaptı.

Cedric O, bu tür suç örgütlerinin genellikle siber saldırılarının ardından bilgisayar sistemlerini geri yüklemek için fidye talep ettiklerini söyledi.

Siber saldırıların ardından kalem kağıt geri geldi

Fransız hastaneleri bu yılın başındaki siber saldırıların ardından yeni yeni sistemlerini toparlarken bazı kentlerdeki hastanelerin bilgisayar sistemleri saldırıların ardından halen kalem kağıtla çalışıyor.

Bu ayın başlarında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın siber saldırıları savuşturma araçlarını güçlendirmek için daha fazla yatırım yapma planlarını açıklamıştı.