Fransız Bakan'dan siber saldırı açıklaması: Mafya olabilir
Fransız dijital teknoloji bakanı Cedric O, Fransız hastanelerine son siber saldırı dalgasının arkasında dış güçler değil, Doğu Avrupa'da bulunan mafya tipi kuruluşların olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Fransız hastaneleri siber saldırı altında, hükümet saldırıların faillerinin peşinde. Saldırıların arkasında dış güçlerin olduğu tartışılırken, hükümetten farklı bir açıklama geldi.
Fransız dijital teknoloji bakanı Cedric O, "Hastanelerle ilgili olarak, büyük olasılıkla yabancı güçler değil, daha ziyade mafya tipi örgütler, genellikle doğu ülkelerindeki örgütler saldırıyor” açıklamasını yaptı.
Cedric O, bu tür suç örgütlerinin genellikle siber saldırılarının ardından bilgisayar sistemlerini geri yüklemek için fidye talep ettiklerini söyledi.
Siber saldırıların ardından kalem kağıt geri geldi
Fransız hastaneleri bu yılın başındaki siber saldırıların ardından yeni yeni sistemlerini toparlarken bazı kentlerdeki hastanelerin bilgisayar sistemleri saldırıların ardından halen kalem kağıtla çalışıyor.
Bu ayın başlarında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın siber saldırıları savuşturma araçlarını güçlendirmek için daha fazla yatırım yapma planlarını açıklamıştı.