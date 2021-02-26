Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kırım'ı 7 yıl önce bugün yasa dışı ilhak ettiğini hatırlatarak Tatar Türklerinin yarımadayı Ukrayna'dan ayırma amacına karşı Kırım parlamentosu önünde protesto gerçekleştirdiğini, o günden bu yana 26 Şubat'ın Ukrayna için "direniş sembolü" olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ve hileli bir referandumla ele geçirerek uluslararası hukuku çiğnediğine dikkat çekilerek "Rusya o günden beri sistematik olarak işgale karşı çıkanlara baskı uyguluyor" denildi.

"Rusya'ya yaptırımlar artırılsın"

Kırım Tatar Türklerine kasıtlı zulmedildiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın tüm muhalifleri, uydurma şekilde terörle suçladığına dikkat çekildi.

Açıklamada uluslararası toplum, Rusya'nın Kırım'dan çekilmesi ve siyasi tutukluları serbest bırakması için siyasi baskı ve yaptırımları artırmaya davet edilerek, Kırım'ın özgürleştirilmesini gündeme getirmek için yapılacak Kırım Platformu'na katılma çağrısı yapıldı.