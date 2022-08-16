Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Jill Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği ve kendisine antiviral Paxlovid ilacının verildiği belirtildi.

Joe Biden 10 gün kapalı alanda maske takacak

Pazartesi günü semptom gösteren Jill Biden'ın Güney Carolina'da Başkan Joe Biden ile birlikte tatilde olduğu, en az 5 gün karantinada kalacağı aktarıldı.

Joe Biden'ın ise sabah saatlerinde yapılan testinin negatif çıktığı, ancak ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi doğrultusunda 10 gün boyunca kapalı alanda maske takacağı bilgisi paylaşıldı.

Jill Biden'ın Sözcüsü Elizabeth Alexander, "Semptomlar yaşamaya başladıktan sonra yaptığı antijen testi negatif çıktı. Ancak daha sonra yapılan bir PCR testi pozitif sonuç verdi. First Lady'nin yakın temasları bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

Başkan Biden ise 21 Temmuz'da korona virüse yakalanmış, 27'sinde testi negatife dönerken, 30 Temmuz'da testi yine pozitif çıkmıştı. Biden'ın 6 ve 7 Ağustos'ta yaptırdığı testleri negatif sonuçlanmıştı.