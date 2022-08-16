New York borsası açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 33.924,35 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 4.290,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 azalarak 13.082,64 puana indi.

ABD'de yatırımcılar Walmart ve Home Depot gibi büyük perakendecilerin finansal sonuçlarını değerlendirirken endeksler, yeni günün açılışında yatay bir seyir izledi.

Büyük perakende zincirlerinden Walmart ve Home Depot, ikinci çeyrek bilançolarını bugün açıkladı. Buna göre, Walmart'ın ikinci çeyrekte elde ettiği gelir, gıda ve diğer temel maddelere olan talebin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artarak 152,9 milyar dolara yükseldi. İnşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'nun da ikinci çeyrekte geliri yüzde 6,5 artışla 43,8 milyar dolara çıktı.

ABD'de konut inşaatı temmuz ayında keskin bir şekilde düştü

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde imalat sanayi üretimi de aylık yüzde 0,7'lik artışla beklentileri aştı.

Ülkede konut başlangıçları ise temmuzda yüzde 9,6 azalışla 1 milyon 446 bine gerileyerek Şubat 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. İnşaat izinleri de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 674 bin ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, konut sektörüne ilişkin son verilerin, ABD'de konut inşaatının yüksek mortgage (konut kredisi) oranları ve malzeme fiyatları nedeniyle temmuz ayında keskin bir şekilde düştüğünü ve konut piyasasının yılın üçüncü çeyreğinde daha da daralabileceğini gösterdiğini dile getirdi.