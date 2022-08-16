Fransa merkezli haber kanalı BFMTV’nin haberine göre, haziran ayı başından bu yana çok sayıda yangınla mücadele eden ülkede yangınların önemli bir kısmını kundakçıların çıkardığından şüpheleniliyor.

Ülkede her yangından sonra sistematik olarak açılan soruşturma açıldı.

Ülke genelinde yaz başından bu yana 25 kişi kundakçı olduğu şüphesiyle gözaltına alınırken bunlardan 4’üne ceza verildi ve 6’sı ise utuklu yargılandı.

Yargı makamları, Ardeche bölgesindeki birkaç yangını başlattığını belirten 44 yaşındaki kişi ve Herault bölgesindeki yangınların çıkmasına neden olduğunu itiraf eden gönüllü itfaiyecinin gözaltına alınmasını kamuoyuyla paylaşmıştı.