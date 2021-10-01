Şirket çaılışanlarının iddiaları arasında, Bezos'un Temmuz ayında uzaya seyahat ettiği şirketin amiral gemisi New Shepard roketinin standardına ilişkin endişeler de bulunuyor.

Şikayet mektubuna imza atan bir mühendisin görüşüne göre, 'Blue Origin şanslıydı, şimdiye kadar hiçbir şey olmadı'' dedi.

Mektupta ayrıca, Blue Origin'in roketlerine güç sağlayan motorlarla ilgili 1000'den fazla sorun raporunun hiçbir zaman ele alınmadığı iddia edildi.

Cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı iddiası

Güvenlik endişelerine ek olarak, personel ayrıca şirket yönetiminin, çok sayıda yöneticinin ve üst düzey personelin kadınlara karşı sürekli olarak uygunsuz davranışlar sergilediği öne sürüldü.

Şirket çalışanları, bir üst düzey yöneticinin cinsel taciz nedeniyle İK departmanına defalarca rapor edildiğini iddia ediyor.

Ancak, bu yönetici ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı hatta terfi ettirildiği öne sürülüyor.

Blue Origin suçlamaları reddetti .

Şirket sözcüsü Abrams, herhangi bir tür ayrımcılığa veya tacize tolerans gösterilmediğini ve çalışanlar için 7/24 bir yardım hattı sağlandığını ve herhangi bir yeni suistimal iddiasına hemen müdahale edildiğini bildirdi.