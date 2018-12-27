Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ticari balina avcılığı alanındaki yasak ve kısıtlamaları kaldırmak üzere Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan (IWC) çekileceğini açıklayan Japonya’ya, kararından vazgeçmesi için çağrı yaptı.

"Çekilme kararı hayal kırıklığı"

Japonya’nın IWC’den çekilme kararını "hayal kırıklığı" olarak değerlendiren Bakanlar Payne ve Peters, yaptıkları ayrı ayrı yazılı açıklamada, Japon hükümetine, açıkladıkları karardan vazgeçerek komisyonda kalmaları için çağrıda bulundu.

IWC’nin, balinaların korunması için uluslararası iş birliğinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Marise Payne, Japonya’nın komisyondan ayrılarak ticari balina avcılığına izin vereceğini açıklamasının, Avustralya hükümetini hayal kırklığına uğrattığını belirtti.

Avustralya’nın ticari veya bilimsel balina avcılığına karşı olduğunu ve hayvanları korumak için komisyon içinde çalışmaya devam edeceklerini bildiren Payne, ‘‘Çekilme karası esef verici ve Avustralya, Japonya'ya Kongre ve Komisyona geri dönmeyi ısrarla tavsiye ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Payne, Japonya’nın, gelecek yaz itibarıyla Güney Okyanusu’nda balina avcılığının sona ereceğine dair açıklamasını ise memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Peters, ‘‘Balina avcılığı gereksiz ve modası geçmiş bir uygulama’’

Japonya'nın Uluslararası Balina Komisyonundan ayrılma kararının Yeni Zelanda’yı hayal kırıklığına uğrattığını bildiren Bakan Peters da konu hakkında Japon meslektaşı Taro Kono ile görüştüğünü belirtti.

Balina avcılığını "Gereksiz ve modası geçmiş bir uygulama" olarak değerlendiren ve Japonya’nın komisyonda kalmasını umdukları vurgulayan Peters, ‘‘Japonya'nın nihayetinde konumunu tekrar gözden geçireceğini ve okyanusun ekosistemlerinin korunmasını ilerletmek için tüm balina avcılığını durduracağını ümit ediyoruz.” temennisini ifade etti.

Japonya, 2019'da IWC'den ayrılacak

Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ülkesinin 2019'da IWC'den ayrılarak kara suları ve özel ekonomik bölgesi içinde ticari balina avcılığına izin vereceğini ancak Antarktika bölgesinde yalnızca bilimsel amaçlı izleme faaliyetlerine müsaade edeceğini açıklamıştı.

Örgüte 1951'den bu yana üye olan Japonya, ticari balina avcılığının düzenlenmesi konusunda, buna tamamen karşı olan Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle görüş ayrılığı yaşasa da örgütün kısıtlamalarına uyuyordu. Japonya, ticari balina avcılığının minke balinası gibi hızlı çoğalan bazı türler için serbest bırakılması gerektiğini savunuyordu.

IWC, 1948'de imzalanan Uluslararası Balina Avcılığının Düzenlenmesi Sözleşmesi ile "balina avcılığı sektörünün düzenli gelişmesi ve balina türlerinin korunması" için kurulmuştu.

Kaynak: AA

