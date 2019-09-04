Japonya'nın sahil şehri Enoshima'da yeni bir otobüs test ediliyor. Bu otobüsün özelliği kendi kendini sürebiliyor olması. Araç, 2020 Olimpiyat Oyunları sırasında şehirde yelken yarışlarının yapılacağı alanda belirli bir rota izliyor. Güzergah, yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Otobüs, bir seferde 8 yolcu taşıyor. Sistem test aşamasında olduğundan bir şeylerin ters gitmesi durumunda müdahale edecek bir otobüs şoförü de bulunuyor.

Otobüsün dışındaki sensörler, arabaları ve yayaları tanımasını, öndeki araçlarla arada güvenli bir mesafe tutmasını sağlıyor. Bir yaya geçeceği zaman ise otobüs otomatik olarak duruyor.

Otobüsün içindeki sensörler ise, otobüste kaç kişinin olduğunu bildiriyor. Tokyo'da kampanyayı yürüten şirketlerden birinde, otobüsün içini canlı izleyen, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olan bir işçi çalışıyor.

Otobüsün ülkede yaşanan işçi krizine çözüm bulması hedefleniyor.

Kaynak: Associated Press