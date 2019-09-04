İran’ın Mehr haber ajansı, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi’nin 14'üncü Bled Stratejik Forumu için bulunduğu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğunu duyurdu.

Irakçi, “İran defaatle petrol gelirlerini kullanılabilir bir şekilde sattığı takdirde, nükleer anlaşmayla ilgili attığı adımlardan geri dönebileceğini ifade etmiştir. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefon görüşmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a Avrupa’nın ya İran’dan petrol alması gerektiği, ya da İran’ın petrol gelirlerine eşdeğer bir kredi limiti tahsis edilmesi gerektiğini belirtti” iafdelerini kullandı.

Irakçi, 2019 yılının sonuna kadar Tahran'a toplamda 15 milyar dolarlık kredi sağlanacağını belirterek, “İran, 15 milyar dolar aldıktan sonra P4+1 (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) ülkeleri ile görüşmeye hazır olacak. Fakat gerçek şu ki, bu görüşmelerin ana gündemi konusunda hala taraflar arasında ciddi bir anlaşmazlık var” dedi.

Abbas Irakçi, 15 milyar dolarlık kredi sağlanmadığı takdirde İran’ın taahhütlerini azaltma yönündeki adımların devam edeceğini söyledi.

Nükleer anlaşma

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma, İran'a yüzde 3,67 zenginleştirilmiş 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında uranyum alabilme imkanı tanıyor.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Temmuz'dan itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurmaya başlamıştı.

Tahran, Avrupa'nın gerekli adımları atmaması halinde 6 Eylül'de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmada üçüncü aşamaya geçeceğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA