Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Bahamalar'daki Büyük Abaco Adası'na kaydedilen videoda, mahallelerin sular altında kaldığı, binaların yıkıldığı, konteynerlerin devrildiği görüldü.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

En az 21 kişi de yaralandı.

Kasırga ABD'ye doğru ilerliyor

Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

Saatteki hızın 295'ten 177 kilometreye gerilediği kasırganın sel ve su baskınlarına da neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: Reuters