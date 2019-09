Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İranlı Astronotic Araştırma Enstitüsü, İran Uzay Ajansı ve İran Uzay Araştırma Merkezi şirketlerinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İran Uzay Ajansı ve iki araştırma enstitüsünü hassas yayılım aktiviteleri sebebiyle yaptırım listesine aldı. ABD, balistik füze yapımında rol aldığı için ilk kez İranlı sivil bir uzay ajansına yaptırım uyguluyor." ifadesine yer verildi.

İran'ın uzay araştırma çalışmaları adı altında balistik füze geliştirme faaliyetlerine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu yaptırımlar, İran'ın uzay programında rol alarak Tahran'ın nükleer silah geliştirme işlemine katkıda bulunan uluslararası bilim camiasına da bir uyarıdır." denildi.

İran'ın roket fırlatma girişimi

Söz konusu kararın, geçen hafta İran tarafından uzaya gönderilemek istenen roketin yerde infilak etmesi ve bunun ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD basınına yansıyan haberlerde, İran'ın kuzeyindeki uzay merkezinde, bir roketin, atış rampasındayken patladığı belirtilmiş, Tahran ise olayın teknik arıza nedeniyle meydana geldiğini savunmuştu.

Trump, Twitter hesabından olayın uydu görüntüsünü paylaşarak, "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." açıklamasında bulunmuştu.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3