Sosyal medya sitesi Facebook'un sözcüsü Sarah Pollack, Associated Press’e verdiği demeçte, “Herkes için olduğu gibi emniyet güçleri de Facebook’ta gerçek isimlerini kullanmalı” diye konuştu.

“Sahte hesap kullanımı kabul edilemez” diyen Pollack, herhangi bir hesabın kural ihlali yapması durumunda harekete geçeceklerini belirtti.

Şirket sözcüsü ayrıca, sahte hesaplara dair endişelerin yetkililere bildirildiğini söyledi.

Bakanlık çalışanlarının, sahte hesapları, yeşil kart, vize ya da vatandaşlık başvurusunda bulunanları yakından takip edebilmek için kullandığı kaydedildi.

Kaynak: AP