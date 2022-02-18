Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 07:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti açıklarında yerel saatle 11.55'te ve 50 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı.
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