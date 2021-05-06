Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile çevrim içi görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, COVID-19 salgında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Motegi, salgınla mücadele kapsamında Hindistan'ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla bu ülkeye 50 milyon dolara kadar finansal hibe verileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan NHK'nin haberine göre Japonya, Hindistan'a solunum cihazları, oksijen yoğunlaştırıcılar dahil çeşitli sağlık ekipmanları gönderecek.

Görüşmede Bakan Jaishankar, salgının etkisi altındaki Hindistan'a yapılacak yardımdan teşekkür etti.