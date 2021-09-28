Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 04:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'dan COVID-19'un tedavisi için "sotrovimab" ilacına onay
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da, hafif semptom gösteren yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.
Sağlık Bakanlığı uzman heyeti, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline üretimi "sotrovimab" ilacının etkisi ve güvenliğini inceledi.
Heyetin tavsiye kararı sonrası Bakanlık, "sotrovimab" ilacının hafif semptom gösteren COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.
COVID-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.
NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.
Japonya'da temmuz ayı sonunda COVID-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımına onay verilmişti.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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