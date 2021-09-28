Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 03:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mindulle tayfunu Japonya'ya doğru ilerliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pasifik Okyanusu’nda ortaya çıkan ve şiddetini artırarak yoluna devam eden Mindulle tayfununun, Japonya'ya doğru ilerlediği açıklandı.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Filipin Denizi'nde seyreden ve ülkenin en güneyindeki Okinotori-şima Adası'na yönelen Mindulle tayfununa yönelik uyardı.
Okinawa Adası tehlikede
JMA tahminlerine göre, saatte 180 kilometre hızla ilerleyen tayfunun oluşturacağı, boyları 6-8 metrelik dalgaların Okinawa Adası'nı vurması bekleniyor.
Adalar bölgesini iki gün boyunca etkisi altına alacak tayfun, daha sonra kuzeydoğuya ilerleyerek, 1 Ekim'de başkent Tokyo'ya bağlı İzu Adaları'na yaklaşacak.
JMA, Mindulle'nin ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerine sert rüzgarlar, yüksek dalgalar ve şiddetli yağışlar getireceğini aktardı.
Etiketler: Japonya
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