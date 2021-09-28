İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, İsrail'in, Filistin halkına Apartheid olarak tanımlanan ırksal ayrımcılık rejimi uyguladığını belirten önergeyi kabul etti.

Önergede, İsrail'e karşı yaptırımlar desteklenirken, İngiltere'nin İsrail'le silah ticaretine son vermesi çağrısı yapılıyor.

Önergede ayrıca, İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırıları kınanırken, Batı Şeria'nın işgalinin ve Gazze ablukasının sona ermesi talep ediliyor.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ticaretin sonlandırılması çağrısı da yapılıyor.

Önerge, İşçi Partisi liderliği için bağlayıcı nitelikte bulunmuyor.