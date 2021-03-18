Japonya, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) 5 milyon dolar, Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) 4,3 milyon dolar ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) 700 bin dolar yardımda bulunacak.

Şimdiye kadar Arakanlı mültecilere 155 milyon dolar yardımda bulunan Japonya, Arakanlılara ve ev sahibi topluluklara 10 milyon dolar daha yardımda bulunacak.

Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanları yerinden etmişti

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda çoğu Müslüman kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uygulanan şiddet “etnik temizlik” olarak adlandırılıyor

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Bangladeş'in güneyindeki Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı mülteciler kalabalık kamplarda yaşıyor. Bangladeş, bugüne kadar yaklaşık 13 bin Arakanlıyı Bhasan Char’a gönderdi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.