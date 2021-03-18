Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük'ün güvenliğinden sorumlu kilit isim değişti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini sağlayan Bağdat'taki merkezi hükümete bağlı Kerkük Operasyonlar Komutanlığının başına Korgeneral Ali Casim Muhammed getirildi.
Kerkük'ün güvenliğini sağlayan ve Haşdi Şabi, polis, federal polis gücünün yer aldığı Kerkük Operasyonlar Komutanlığının başına Korgeneral Ali Casim Muhammed atandı.
Atama, Irak Başbakanı ve Irak Genelkurmay Başkanı görevini yürüten Mustafa el- Kazimi'nin talimatı doğrultusunda yapıldı.
Kerkük Operasyonlar Komutanlığı Mayıs 2019 tarihinde Korgeneral Saad Harbiye komutanlığında kurulmuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı. Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.
Etiketler: Irak
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