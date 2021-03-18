Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rus saldırganlığını durdurmak ve uluslararası toplumun gayretlerini pekiştirmek için Kırım Platformu girişimine verilen desteğin gerçek bir dostluk jesti olduğunu söyledi.

"Rusya asla başarılı olamayacak"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da ülkesinin G7 ülkelerinin desteğine ve Rus saldırganlığını kınamasına minnettar olduğunu açıkladı.

Rusya'nın çatışmada aracı değil taraf olduğuna dikkati çeken ve bu ülkeyi barış sürecini engellemeyi durdurmaya çağıran Kuleba, "Kırım'ın işgalini meşrulaştırma girişimleri asla başarılı olamayacak" dedi.

G7 ülkeleri Rusya'yı kınamıştı

G7 ülkelerinin yayımladığı ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına zarar vermeye devam eden eylemleri" kınanmıştı.

Kırım'ın ilhakının tanınmayacağı belirtilen ortak açıklamada, Kırım Platformu girişimi memnuniyetle karşılanmıştı.