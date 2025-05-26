Japonya'dan ABD'ye giden uçaktaki yolcu, havada seyir halindeyken kapıları açmaya çalıştı

CNN'in haberine göre, All Nippon Airways şirketine ait uçak, 24 Mayıs'ta Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile liman ve havalimanından sorumlu Port of Seattle'dan yapılan açıklamada uçak havadayken bir yolcunun, iki çıkış kapısını açmaya çalıştığı bildirildi.

Mürettebat ve yolcuların kapıları açmaya çalışan kişiyi zapt ettikleri, uçağın iniş yapmak üzere Seattle'daki Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından kapıları açmaya çalışan yolcunun tıbbi tetkikler için hastaneye kaldırıldığı, başka bir yolcunun, uçuşun gecikmesi nedeniyle sinirlenerek tuvaletin kapısını yumrukladığı ve uçaktan indirildiği kaydedildi.

Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, "Raporlarımız, uçuşun, yolcunun huzursuzluk çıkarması nedeniyle başka bir yere yönlendirildiğini gösteriyor." değerlendirmesine yer verildi.

İnişten bir süre sonra uçağın Houston'a gitmek üzere tekrar yola çıktığı bildirildi.