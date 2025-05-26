Çok Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.05.2025 10:38

Japonya'dan ABD'ye giden uçaktaki yolcu, havada seyir halindeyken kapıları açmaya çalıştı

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentine gitmek üzere havalanan uçağın kapılarını açmaya çalışan yolcu, mürettebat ve diğer yolcular tarafından zapt edildi.

Japonya'dan ABD'ye giden uçaktaki yolcu, havada seyir halindeyken kapıları açmaya çalıştı

CNN'in haberine göre, All Nippon Airways şirketine ait uçak, 24 Mayıs'ta Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile liman ve havalimanından sorumlu Port of Seattle'dan yapılan açıklamada uçak havadayken bir yolcunun, iki çıkış kapısını açmaya çalıştığı bildirildi.

Mürettebat ve yolcuların kapıları açmaya çalışan kişiyi zapt ettikleri, uçağın iniş yapmak üzere Seattle'daki Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından kapıları açmaya çalışan yolcunun tıbbi tetkikler için hastaneye kaldırıldığı, başka bir yolcunun, uçuşun gecikmesi nedeniyle sinirlenerek tuvaletin kapısını yumrukladığı ve uçaktan indirildiği kaydedildi.

Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, "Raporlarımız, uçuşun, yolcunun huzursuzluk çıkarması nedeniyle başka bir yere yönlendirildiğini gösteriyor." değerlendirmesine yer verildi.

İnişten bir süre sonra uçağın Houston'a gitmek üzere tekrar yola çıktığı bildirildi.

ETİKETLER
Japonya ABD
Sıradaki Haber
Aliyev'den İslam düşmanlığına karşı birlikte mücadele etme çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Araştırmaya göre, yiyecekleri az çiğneyen çocuklar, obeziteye daha yatkın
11:05
İsrail'in Gazze'de yardım dağıtımlarını tekeline almak için kurdurduğu vakfın direktörü istifa etti
11:06
Milli İstihbarat Akademisine yüksek lisans başvuruları başladı
10:52
Bitlis balına Fransa'dan üst üste ödül
10:50
Soykırımcı İsrail ordusu 2 ay içinde Gazze'nin yüzde 75'ini işgal etmeyi planlıyor
10:47
Esenyurt'ta bir binada yangın çıktı
Küre Dağları Milli Parkı'nda bahar güzelliği
Küre Dağları Milli Parkı'nda bahar güzelliği
FOTO FOKUS
Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira "çevre" cezası
Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira "çevre" cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ