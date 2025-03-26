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Dünya
AA 26.03.2025 11:39

Japonya'daki orman yangınları 600 hektardan fazla alanı kül etti

Japonya'nın batısında hafta sonundan bu yana süren orman yangınları 600 hektardan fazla alanın kül olmasına yol açtı.

Japonya'daki orman yangınları 600 hektardan fazla alanı kül etti
[Fotograf: Reuters]

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya'nın batısında devam eden orman yangınları, Ehime eyaletinde 306, Okayama eyaletinde ise 310 hektardan fazla alanı kül etti.

Yetkililer, yangınların Miyazaki eyaletine de sıçradığını duyurdu. Yangınların etkili olduğu bölgelerde yaşayan binlerce kişi için tahliye emri verildi.

Ekipler, çalışmalara rağmen alevlerin kontrol altına alınamadığını ve yerleşim yerlerine yaklaştığını duyurdu.

Japonya'nın batısında hafta sonu orman yangını çıkmış, 3 bine yakın kişi için tahliye emri verilmişti.

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