Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo şehrinde gerçekleştirildi.

Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen toplam 2 bin 721 kavun, en yüksek fiyata alıcı bulmak için yarıştı.

Yerel bir meyve ve sebze satıcısı Hokuyupack adlı şirket, 3 milyon yenlik (yaklaşık 387 bin TL) en yüksek teklifi vererek 2 adet özel üretim kavunun sahibi olmaya hak kazandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yubari Tarım Kooperatifi ise bu yıl 98 yerel çiftçi tarafından yetiştirilen 3 bin 438 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.