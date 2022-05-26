Yunan basınında yer alan habere göre, Pire'deki Dostluk ve Barış Stadyumunda (SEF) bulunan paletlerde çıkan yangında, Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğinin mültecilere gönderilmek üzere topladığı giysiler bulunuyordu.

Sabahın erken saatlerinde çıkan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İnsani yardım malzemelerinin büyük bir bölümü ise yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.