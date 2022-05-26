Erdebil Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Ali Hıdmeti, Pars Abad şehrinin Aslanduz kasabasında yağış ve selden zarar gören toprakların çoğunlukla pamuk yetiştirilen tarlalar olduğunu söyledi.

Hıdmeti, sel nedeniyle 50 hektardan fazla tarım arazisinin ve 15’ten fazla köyün zarar gördüğünü belirtti.

İran Kızılayının bölgede hizmet vermeye başladığını kaydeden Hıdmeti, şu anda bölge sakinleri için bir sorun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Aslanduz ve Beran kasabalarının yollarının yeniden açılması dahil bölgede gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.