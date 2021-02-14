Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.

Kyodo ajansının haberine göre, bölgede 150’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Nükleer santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), Fukuşima Dai-çi santralinde tüketilmiş nükleer yakıt havuzundaki suyun döküldüğünü ancak sızma yaşanmadığını açıkladı.

Depremin ardından 2'si 5 ve üzeri, 16'sı 4 ve üzeri büyüklükte 36 artçı sarsıntı kaydedildi.

Görev gücü oluşturuldu

Sabah saatlerinde bir araya gelen kabine üyeleri, depremin verdiği hasara ilişkin bilgilendirildi.

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, Başbakanlık Ofisinde görev gücü oluşturulduğunu söyledi.

Başbakan Suga Yoşihide, Hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri için görev gücüne talimat verdi.

Öte yandan Suga, depremden sonra can kaybı rapor edilmediğini bildirerek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Heyelan, elektrik kesintisi, ulaşımda aksamalar

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Joban otoyolunda toprak kayması ve bazı bölgelerde su kesintileri meydana geldi.

Deprem sonrası birkaç noktada yaşanan küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldü, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Depremin ardından yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintileri sabaha doğru normale döndü.

Doğu Japonya Demiryollarına ait bazı tren seferleri askıya alındı.

Fukuşima eyalet valiliğine göre, şehirde oluşturulan 60’tan fazla tahliye merkezinde deprem sonrası geçici barınma sağlanıyor.