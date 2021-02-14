Ülkede son 24 saate 62 kişi daha koronavirüsten öldü, toplam can kaybı 58 bin 945'e çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 709'u yoğun bakımda tedavi görüyor.

Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 298 bin 23'e ulaştı.

Yapılan testler bugün itibarıyla 10 milyon 48 bin 871'i buldu.