Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 7 bin 390 yeni vaka görüldü
İran'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 390 artarak 1 milyon 518 bin 263'e çıktı.
Ülkede son 24 saate 62 kişi daha koronavirüsten öldü, toplam can kaybı 58 bin 945'e çıktı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 709'u yoğun bakımda tedavi görüyor.
Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 298 bin 23'e ulaştı.
Yapılan testler bugün itibarıyla 10 milyon 48 bin 871'i buldu.
Etiketler: İran Koronavirüs
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