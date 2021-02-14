Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de lunapark kazası: 16 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Çin’in Hunan eyaletindeki oyun parkında dönen salıncağın koltuklarının yere çakılması sonucu 16 kişi yaralandı.
Eyaletin Şaoyang ilçesinde bulunan parkta dönen salıncak yavaşlayarak alçalırken koltuklar yere çakıldı.
"Mekanik arıza" nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada, koltuklarda oturanların bazıları savruldu.
Kazada 3’ünün durumu ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken parkın faaliyeti durduruldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Çin
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