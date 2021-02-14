İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat'ta ilan edilen kısıtlamaların bu akşam itibarıyla sona erecek olması üzerine sağlık makamları "tedbirlere devam edilmesini" tavsiye etti.

Bu kapsamda, ülke genelinde getirilen her türlü sosyal faaliyetin yasaklanmasına yönelik kısıtlamalar 20 gün daha uzatıldı.

Her türlü sosyal faaliyetin askıya alınması, tiyatro ve sinema dahil çeşitli salonlar, eğlence mekanları ve spor merkezlerinin 20 gün süreyle kapatılmasını içeren kısıtlama kapsamında, cenaze gibi toplu merasimlerde de katılımcı sayısının 20'yi geçmemesi isteniyor.

Suudi Arabistan'da son verilere göre, COVID-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 428'e, vaka sayısı da 372 bin 410'a ulaştı.