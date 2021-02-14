Akaryakıt yüklü tanker, İran sınırındaki geçiş noktasına ulaştığında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Tankerin infilak etmesi ile başlayan yangın kısa sürede çok geniş bir alana yayıldı.

60 kişinin yaralandığı olay sonrası ambulanslar, alevler nedeniyle uzun bir süre bölgeye yaklaşamadı.

500'den fazla araç küle döndü, milyonlarca dolarlık zarar oluştu.

[Fotoğraf: Reuters]