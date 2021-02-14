Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan-İran sınırında tanker faciası: 60 yaralı
Afganistan-İran sınırında akaryakıt taşıyan bir tanker patladı. Patlamayla birlikte alevler hızla yayıldı; akaryakıt ve doğal gaz yüklü 500'den fazla araç kül oldu, 60 kişi yaralandı.
Akaryakıt yüklü tanker, İran sınırındaki geçiş noktasına ulaştığında şiddetli bir patlama meydana geldi.
Tankerin infilak etmesi ile başlayan yangın kısa sürede çok geniş bir alana yayıldı.
60 kişinin yaralandığı olay sonrası ambulanslar, alevler nedeniyle uzun bir süre bölgeye yaklaşamadı.
500'den fazla araç küle döndü, milyonlarca dolarlık zarar oluştu.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Afganistan İran
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