Mahkeme, Somali ve Kenya hükümetlerine gönderdiği mektupta, duruşmaların karma format ile 15 Mart'tan itibaren planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.

Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Guled, Somali’nin duruşmaya hazır olduğunu söyledi.

Kenya-Somali sınır anlaşmazlığı

Somali hükümeti, 11 Şubat’ta, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmazlığı davasını erteleme talebine tepki göstererek, Kenya'yı Somali topraklarını gasbetmeye çalışmakla suçlamıştı.

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.