Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 7 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 7 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.
Ülkede koronavirüs nedeniyle yeni can kaybı olmadı.
Bugüne kadar 89 bin 763 vaka tespit edilen Çin'de, 4 bin 636 kişi koronavirüsten öldü.
84 bin 438 kişi ise sağlığına kavuştu.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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