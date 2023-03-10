Japonya Havacılık Endüstrisi Sendikaları Federasyonu (JFAIU) üyesi uçuş görevlilerine yönelik Kasım-Aralık 2022'de çevrim içi araştırma yapıldı.

1570'i aşkın üyenin yer aldığı araştırmada uçuş görevlilerinin yüzde 38'i "gizlice fotoğraflandığını", yüzde 33'ü de "gizlice fotoğraflanmış olabileceğini" belirtti.

Söz konusu oranın, Federasyonun 2019'daki araştırmasına kıyasla 9 puan yükseldiği bildirildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 29'u ise gizli çekime maruz kalmadıklarını ifade etti.

Eyleme karşı verilen tepkilerle ilgili soru üzerine uçuş görevlilerinin yüzde 57'si hiçbir şey yapmadığını, daha az kısmı ise sözlü uyarıda bulunduğunu ya da görselin silinmesini istediğini belirtti.

JFAUI Başkanı Naito Akira, "oldukça ciddi" olduğunu söylediği araştırmanın sonuçlarına ilişkin, "Daha sert cezalar, yasa dışı fotoğraf çekilmesine karşı caydırıcı olacak." dedi.