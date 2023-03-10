Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendireceğiz
[Fotograf: AA]
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı genişletilmiş caydırıcılığı daha da güçlendirmek için ABD ile çalışma sözü verdi.
Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Yoon, Güney Kore'nin Jinhae şehrindeki Deniz Harp Okulu'nun 77. mezuniyet ve görev töreninde yaptığı konuşmada, bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Herhangi bir zorluğa karşı liberal demokrasinin savunulması ve Kore Yarımadası'nda barış ve refahın sağlaması gerektiğini dile getiren Yoon, Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine" karşı koymak için Güney Kore ile ABD arasında bir nükleer planlama ve yürütme rejimi kurarak genişletilmiş caydırıcılığın daha da güçlendirileceğini söyledi.
Yoon, Güney Kore ve ABD'nin düzenlediği askeri tatbikatları daha da güçlendirme taahhüdünde bulundu.
Etiketler: Güney Kore Kuzey Kore ABD
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