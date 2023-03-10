Muhafazakar Parti'den Göç Bakanı Robert Jenrick, eski liderler Boris Johnson'ın kendi aile üyelerine soyluluk unvanı verilmesini talep etmesinin yanlış olduğunu savundu.

Johnson hükümetinde 2019-2021'de Yerel Yönetim ve İskan Bakanı olarak görev yapan Jenrick, İngiltere'nin kamu yayımcısı BBC'nin Question Time programındaki açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir başbakanın kendi ailesinden birini onurlandırılmak üzere aday göstermesi ilke olarak mantıklı mı? Hayır, kesinlikle değil."

Programa katılan İşçi Partisi'nden Gölge Kabine üyesi Sarah Jones da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Johnson'ın kendi babasını şövalyeliğe aday gösteremeyeceğini "çok net şekilde açıklaması gerektiğini" söyledi.

Ülke basınında bu hafta çıkan haberlerde, 2019'da başladığı görevinden 2022'de istifa eden Johnson'ın babasını şövalyelik için aday gösterdiği öne sürülmüştü. Johnson'ın sözcüsüyse iddialar hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

Johnson listesini yarıya düşürdü

İngiltere'de görevden ayrılan başbakanlar, bir liste oluşturarak ülkenin kralı ya da kraliçesinden bu kişilere soyluluk unvanı verilmesini talep edebiliyor.

BBC, Johnson'ın başta yaklaşık 100 kişilik bir liste yaptığını ama gelen uyarılar üzerine bunu yaklaşık 50 kişiye düşürdüğünü bildirdi.

İngiltere'nin eski liderinin babası, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Damat Ferit Paşa hükümetinde Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yapan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson.

82 yaşındaki Stanley Johnson, 1979-1984'te Muhafazakar Parti'nin Wight ve Hampshire East bölgelerini Avrupa Parlamentosu'nda temsil etmişti.

Öte yandan 2021'de Muhafazakar Parti'den Caroline Nokes, partinin 2003'te düzenlediği bir konferansta baba Johnson'ın kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Eski İngiltere liderinin babasıysa iddiaları reddetmişti.

Ülkenin eski başbakanı David Cameron görevi bırakırken 59, Theresa May de 51 kişiyi soyluluk unvanına aday göstermişti.