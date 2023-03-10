Almanya'nın Hamburg şehrinde silahlı saldırı paniği yaşandı.



Şehrin kuzeyinde Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının yapıldığı kilisede toplam 50 kişi bulunuyordu.

Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanı konuya ilişkin açıklamasında, Hamburg'ta daha önce böyle bir katliam görülmemişti dendi. Bakan, polis geldiğinde saldırganın üst kata koşarak intihar ettiğini aktardı.

Kurbanların hepsinin Alman vatandaşı olduğu saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan 4 kişinin durumu ağır. 7 aylık hamile bir kadın da saldırıda hayatını kaybetti.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada da, saldırganın daha önce suç kaydının bulunmadığı, 2022 yılından beri silah ruhsatı bulunduğunu aktardı.

Saldırganın 35 yaşındaki Philipp F olduğu ve 2014 yılından beri Hamburg'ta yaşadığı duyuruldu. Bir buçuk yıl öncesine kadar Yehova Şahitleri Topluluğu'nun bir üyesi olduğu ancak topluluktan gönüllü olarak ayrıldığı aktarıldı.

Hamburg polisi failin evinde her birinde 15'er mermi bulunan 15 dolu şarjör ve 200 mermi ile 4 kutu mühimmat buldu. Bilgisayarı ve telefonları inceleniyor.

İncelemenin sürdüğü ancak şu ana kadar elde edilen delillerin arasında olayın terör saldırısı olduğunu gösteren bir bulgunun yer almadığı kaydedildi.