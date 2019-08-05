Kyodo'nun haberine göre, devlete ait bilgi teknolojileri firması NEC, yazılımını geliştirmekte olduğu elektrikli uçan otomobilin prototipiyle 1 dakikalık insansız deneme uçuşu yaptı.

Chiba eyaletindeki Abiko tesisinde yapılan deneme uçuşunda, 148 kilogram ağırlığındaki araç, bir dakikalığına yerden 3 metre yükseldi.

Uçuş ve konum belirleme için NEC'in geliştirdiği yazılımı kullanan prototipte 4 pervane bulunuyor.

Şirket yetkilileri, aracı üretmeyi düşünmediklerini ancak yazılımlarının geliştirilen uçan otomobilde kullanılmasını umduklarını aktardı.

Kaynak: AA, AP