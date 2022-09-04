Meriken Parkı açıklarında bulunan bir kılavuz tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle dalgakırana çarptı.

Yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleşen kazada 5 mürettebattan 2'sinin çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği, 3'ünün ise yaralandığı açıklandı.

Burun kısmından ağır hasar gören tekne limana çekildi.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, kazanın nedenini belirlemek üzere ayrıntılı inceleme başlattı.