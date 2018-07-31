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Japonya'da sıcaklık ve felaketler bir ayda 300'ü aşkın can aldı

Japonya'da Temmuz ayında hava koşullarına bağlı felaketlerde ölenlerin sayısı 300'ü aştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle 57 bin 500 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Japonyada sıcaklık ve felaketler bir ayda 300ü aşkın can aldı

Japonya geçtiğimiz ayı afetler ve aşırı sıcaklarla geçirdi. Ülke genelinde etkili olan iklim olayları yüzlerce insanı canından etti.

Afet yönetiminden sorumlu resmi makamlar, ayın ilk iki haftasında Japonya'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kayıp 9 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Yetkililer ayrıca, hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı ülkede, temmuz ayı içinde 100'e yakın kişinin aşırı sıcaklar kaynaklı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdiğini belirtti.

57 bin 500 kişiyi güneş çarptı

Öte yandan Kyodo ajansının, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'na dayandırdığı haberinde, 30 Nisan-29 Temmuz tarihlerinde ülkede etkisini gösteren sıcaklardan 125 kişinin öldüğü, 57 bin 500'den fazla kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sıcaklık, Japonya, iklim, felaketler
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