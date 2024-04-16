Japonya'da kar ve kış sporlarıyla ünlü şehirde havalar erken ısındı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) 15 Nisan itibarıyla, ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido eyaletinin başkenti, kar ve kış sporlarıyla ünlü Sapporo'da 26 derece hava sıcaklığının yaşandığını duyurdu.

Şehirdeki bu hava sıcaklığı, JMA'nın 1877 yılından bu yana kayda aldığı ve "yaz günü" olarak kategorize ettiği 25 derece sınırının aşılmasında, en erken tarih oldu

JMA yetkilisi Yoşida Şuiçi, açıklamasında "Sapporo'da sıcaklık 26 dereceye ulaştı ve hala artıyor. Yüksek sıcaklıklarda iklim değişikliğinin rol oynadığı ihtimalini göz ardı edemeyiz" dedi.

JMA kayıtlarına göre 1991 ile 2020 yılları arası Sapporo'da 15 Nisan tarihli ortalama en yüksek sıcaklık 11,5 derece oldu.

Sapporo'da yaz mevsimi öncesi, hava sıcaklığının 25 derece sınırını aştığı son en erken tarih 20 Nisan 1998'de kayda geçmişti.

1972 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Sapporo'da her şubatta devasa buz heykellerinin yer aldığı on binlerce ziyaretçinin katıldığı kar festivali düzenleniyor.