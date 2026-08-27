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Türkiye
AA 27.08.2026 03:49

Adana'da ayakkabı üretim fabrikasında yangın

Adana'da ayakkabı tabanı imalatı yapan fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Adana'da ayakkabı üretim fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söz konusu yere ulaşan ekipler, ayakkabı tabanı imalatı yapan fabrikadan yükselen alevlere müdahale etmeye başladı.

Yangının fabrikadaki kimyasal maddelere ve çevredeki iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı, olay yerine TOMA, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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