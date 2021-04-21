Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, artan vakalar sonrası valilerin bölgelerinde OHAL ilan edilmesine yönelik taleplerini ele aldıklarını ve hızlıca karar vereceklerini söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ise hastanelerin yatak doluluğunun son süreçte hızlıca arttığını ve kentlerdeki sağlık sisteminin kritik durumda olduğunu belirtti.

Buna göre hükümet, kabine üyeleri ile COVID-19 Danışman Heyetinin vereceği karara göre Tokyo, Osaka ve Hyogo'da OHAL'in yürürlüğe girmesini onaylayacak.

Ülkede vaka ve ölüm sayısı yükseliyor

COVID-19 vaka sayısı 542 bin 968’e, ölü sayısı 9 bin 737’ye yükseldi. Ülke genelinde 769 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Vaka sayıları Tokyo’da 131 bin 199’a, Osaka’da 69 bin 841’e, Kanagawa’da 51 bin 177’ye, Saitama’da 35 bin 774’e, Çiba’da 31 bin 805’e, Aiçi’de 30 bin 542’ye, Hyogo’da 26 bin 459’a yükseldi.

