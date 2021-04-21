Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 haftadır devam eden yargılamada jürinin, Chauvin’i kendisine yöneltilen tüm maddelerden suçlu bulması, kararı bekleyen Floyd taraftarlarınca memnuniyetle karşılandı.

Davanın görüldüğü mahkeme önünde ve Floyd’un geçen yıl hayatını kaybettiği meydanda toplanan yüzlerce gösterici ellerinde Floyd pankartları ile “Adalet yerini buldu” şeklinde sloganlar attı. Bazı göstericilerin gözyaşlarını tutamadığı, birbirlerine sarılarak kararı kutladıkları görüldü.

Jürinin kararından sonra basın toplantısı düzenleyen Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, adaletin yerini bulduğunu belirterek, davayı sabırla takip eden halka teşekkür etti.

Ellison, “Bugünkü kararı adaletin tam tecellisi olarak görmüyorum, çünkü gerçek adalet yeni bir yapılanma demektir. Ancak bu adalete giden ilk adım hesap verilebilirliktir” diye konuştu.

