Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin Devlet Başkanı Şi, İklim Zirvesi'ne katılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı duyuruldu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'in açıklamasına göre Şi, 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.
Zirve hazırlığı kapsamında ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, geçen hafta Çin'e 4 gün süren ziyaret gerçekleştirmişti.
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