Aiçi eyaletinin Nagoya kentinde bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türk toplumu temsilcileri ve kültürseverler katıldı.

Sergide, lokumdan nazar boncuklarına, deri ürünlerinden dokuma halılara ve işleme seramiklere kadar Türk ürünleri ve el sanatları yer alıyor.

Açılışta konuklara saz dinletisi sunuldu. Burada konuşan Mercan, Türk kültürü ve sanatlarına ilişkin kültürseverlere bilgilendirmede bulundu.

Sergi kapsamındaki stantlar 17 Kasım’a kadar gezilebilecek.