Düzenlediği basın toplantısında konuşan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, göreve geldiği Eylül 2020 sonrasında ekonomik danışmanlık kadrosunda görevlendirilen Prof. Takahaşi Yoiçi'nin özür dileyerek istifasını verdiğini açıkladı.

Takahaşi 9 Mayıs'ta Twitter paylaşımında, diğer ülkelerdeki COVID-19 vaka oranlarına kıyasla "Japonya'nın okyanusta hafif bir dalga olduğunu" savunarak, "Olimpiyatlar bu sebeple mi iptal edilmeliymiş?" ifadesini kullanmıştı.

Üniversitede görevli

Başbakan Suga ise bu paylaşımın "Oldukça pişmanlık verici" olduğunu belirtmişti.

Eski Maliye Bakanlığı bürokratlarından Prof. Takahaşi Yoiçi, Kaetsu Üniversitesinde görev yapıyor.