Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da COVID-19'u "önemsiz" gören başbakan danışmanı istifa etti
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da COVID-19 salgınını "önemsiz" gören ve Tokyo Olimpiyatlarının iptaline yönelik çağrıları "gülünç" bulan paylaşımlar yapan başbakan danışmanı istifa etti.
Düzenlediği basın toplantısında konuşan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, göreve geldiği Eylül 2020 sonrasında ekonomik danışmanlık kadrosunda görevlendirilen Prof. Takahaşi Yoiçi'nin özür dileyerek istifasını verdiğini açıkladı.
Takahaşi 9 Mayıs'ta Twitter paylaşımında, diğer ülkelerdeki COVID-19 vaka oranlarına kıyasla "Japonya'nın okyanusta hafif bir dalga olduğunu" savunarak, "Olimpiyatlar bu sebeple mi iptal edilmeliymiş?" ifadesini kullanmıştı.
Üniversitede görevli
Başbakan Suga ise bu paylaşımın "Oldukça pişmanlık verici" olduğunu belirtmişti.
Eski Maliye Bakanlığı bürokratlarından Prof. Takahaşi Yoiçi, Kaetsu Üniversitesinde görev yapıyor.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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