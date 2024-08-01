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Dünya
İHA 01.08.2024 20:12

Japonya’da atom bombası kurbanları anılacak: İsrail davet edilmedi

Japonya'daki Nagazaki şehrinin Belediye Başkanı Shiro Suzuki, ABD’nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen’i bu yıl davet etmediklerini açıkladı.

Japonya’da atom bombası kurbanları anılacak: İsrail davet edilmedi
[Fotograf: AFP]

Katil İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma uluslararası toplumdan tepki yağarken, Japonya’nın Nagazaki şehrinin yönetiminden kritik bir hamle geldi.

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, daha önce muhtemel protestolardan endişe duydukları için İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen’i ABD’nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene davet etmemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Suzuki, konuyla ilgili nihai kararlarını bugün açıkladı.

Davet yerine ateşkes mektubu

Suzuki, haziran ayında İsrail’in Japonya Büyükelçiliği’ne davet mektubu yerine "derhal ateşkes çağrısında bulunan" bir mektup gönderdiklerini hatırlattı.

Buna rağmen İsrail’den törenle ilgili muhtemel riskleri azaltacak herhangi bir hamle görmediklerini söyledi.

Bu nedenle Cohen’i geleneksel törene davet etmediklerini kaydeden Suzuki, bu zor kararın “politik” olmadığını ve “töreni sorunsuz bir şekilde gerçekleştirme" isteğinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

"Karar üzücü"

Karara İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen’den tepki gecikmedi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kararı “üzücü” olarak nitelendiren Cohen, Nagazaki yönetiminin “dünyaya yanlış bir mesaj verdiğini” ifade etti.

İsrail’in Nagazaki'de gerçekleştirilen törene yıllardır katıldığını belirten Cohen, ülkesinin kendisini ve vatandaşlarını savunma hakkını kullandığını iddia etti.

Atom bombasının kurbanları anılıyor

ABD'nin Japonya'ya yönelik ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, her yıl 9 Ağustos’ta Nagazaki Barış Parkı’nda düzenlenen geleneksel törenle anılıyor.

Törene yabancı ülke temsilcilerinin yanı sıra atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıdan sağ kurtulanlar katılıyor.

Tören, atom bombasının patladığı an olan 11.02'de hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna sahne oluyor.

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