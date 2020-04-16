Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'da acil durum ilan edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, daha önce belli bölgeler için ilan edilen acil durum kararının koronavirüs tehdidinin artması nedeniyle ülke genelinde uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.
Japonya basınında yer alan habere göre Başbakan Şinzo Abe, Tokyo, Osaka ve diğer beş eyalet için olağanüstü hal ilan etti.
Acil durumun genişletilmesi kararının 6 Mayıs'a kadar süreceği açıklandı.
Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 8 bin 626'ya, ölü sayısı ise 178'e yükseldi.
Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 2 milyon 84 bini aştı.
Etiketler: Şinzo Abe Japonya acil durumSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 11:03
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