Japonya basınında yer alan habere göre Başbakan Şinzo Abe, Tokyo, Osaka ve diğer beş eyalet için olağanüstü hal ilan etti.

Acil durumun genişletilmesi kararının 6 Mayıs'a kadar süreceği açıklandı.

Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 8 bin 626'ya, ölü sayısı ise 178'e yükseldi.

Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 2 milyon 84 bini aştı.