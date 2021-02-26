Japonya'da 5 eyalette OHAL uygulaması kaldırılıyor
Japonya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarında düşüş olan eyaletlerde OHAL uygulaması kaldırılacak.
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, COVID-19 vaka sayılarında düşüş olan Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde OHAL uygulaması kaldırılacak.
Başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde OHAL planlandığı üzere 7 Mart’a kadar sürecek.
Kararı Başbakan Suga Yoşihide, hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası, kamuoyuna duyuracak.
OHAL, 7 Ocak’ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat’a kadar uygulanması planlanmıştı.
Uygulama ay başında Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil 10 eyalette 7 Mart’a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.
Ölü sayısı 7 bin 759'a yükseldi
COVID-19 vaka sayısının 430 bin 165’e, ölü sayısının 7 bin 759’a yükseldiği Japonya'da 472 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.
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